Бенфика открыла под Киевом первый в Восточной Европе филиал детской академии клуба

Комплекс, состоящий из четырех футбольных полей, будет полностью финансироваться клубом из Лиссабона.

В селе Подгорцы Обуховского района Киевской области официально открылась детская футбольная академия легендарного португальского клуба "Бенфика".

Комплекс, состоящий из четырех футбольных полей, будет полностью финансироваться клубом из Лиссабона и является полноценным филиалом детско-юношеской школы "Бенфики".

В церемонии открытия футбольной академии принял участие легендарный в прошлом игрок "Бенфики" Луизао. Коммерческий директор "Бенфики" Бернарду Карвальо сообщил, что это уже десятый филиал академии клуба за пределами Португалии и первый в Восточной Европе. Еще 40 филиалов академии работают непосредственно на родине "Бенфики".

"Я считаю, что это лучший комплекс из тех, которые находятся вне Португалии. У этой школы есть огромный потенциал", - отметил Карвальо.

На данный момент в футбольной академии "Бенфики" в Украине занимаются 150 детей, однако техническая база позволяет проводить занятия для 1000 детей, отметила директор академии Мария Кривопишина. Сейчас ведется набор учеников. Возрастной сегмент - от 3-х до 16 лет, мальчики и девочки. Занятия при этом платные. К услугам юных игроков, кроме собственно футбольных газонов, комфортные домики для проживания, удобные раздевалки и хорошо оборудованные тренажерные залы с бассейном.

Как сообщил в комментарии УНИАН технический директор мировой сети школ "Бенфики" Давид Гомеш, на данный момент в украинском филиале академии работают два португальских тренера с лицензией UEFA Pro. Вскоре количество специалистов из Португалии может увеличиться. Тренировки с детьми проводятся на английском языке.

Церемонию открытия посетила посол Португалии в Украине Мария Криштина Серпа ди Алмейда. Гостями мероприятия стали также легендарные украинские футболисты Алексей Михайличенко, Игорь Беланов, Александр Шовковский, Анатолий Демьяненко, Леонид Буряк, Владимир Онищенко, экс-игрок "Бенфики" Сергей Кандауров и другие.