Динамо сообщило о переходе полузащитника Че Че в бразильский Сан-Паулу

В «Динамо» бразилец перешел летом 2018 года из «Палмейраса».

Футбольный клуб «Динамо» (Киев) и бразильский клуб «Сан-Паулу» согласовали условия трансфера 26-летнего полузащитника Че Че, который продолжит свою карьеру на родине.

Как сообщает официальный сайт ФК "Динамо", Че Че уже вылетел в Бразилию для прохождения медосмотра и подписания личного контракта с «Сан-Паулу».

Напомним, в «Динамо» бразилец перешел летом 2018 года из «Палмейраса» и с тех пор провел за первую команду 16 матчей (9 в чемпионате УПЛ, 1 в Кубке Украины, 1 в Суперкубке Украины, 1 в квалификации Лиги чемпионов и 4 в Лиге Европы).