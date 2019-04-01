Динамо сообщило о переходе полузащитника Че Че в бразильский Сан-Паулу
18:42, 01 апреля 2019Футбол
59 0
В «Динамо» бразилец перешел летом 2018 года из «Палмейраса».
"Динамо" согласовало трансфер Че Че в бразильский "Сан-Паулу" / fcdynamo.kiev.ua
Футбольный клуб «Динамо» (Киев) и бразильский клуб «Сан-Паулу» согласовали условия трансфера 26-летнего полузащитника Че Че, который продолжит свою карьеру на родине.
Как сообщает официальный сайт ФК "Динамо", Че Че уже вылетел в Бразилию для прохождения медосмотра и подписания личного контракта с «Сан-Паулу».
Напомним, в «Динамо» бразилец перешел летом 2018 года из «Палмейраса» и с тех пор провел за первую команду 16 матчей (9 в чемпионате УПЛ, 1 в Кубке Украины, 1 в Суперкубке Украины, 1 в квалификации Лиги чемпионов и 4 в Лиге Европы).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter