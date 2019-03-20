ПСЖ выиграл у УЕФА дело о финансовом фейр-плей

Клуб не будет наказан.

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение в пользу "ПСЖ" после того, как французский клуб подал апелляцию в связи с проверкой на соответствие правилам финансового фэйр-плей, сообщает Get French Football News.

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‏В июле УЕФА начал новую проверку в отношении "ПСЖ", хотя клуб выполнил условия организации и продал футболистов на сумму более 50 миллионов евро. Продажа игроков должна была помочь французскому клубу избежать санкций за нарушения во время осуществления трансферов в 2015-2017 годах.

CAS принял решение аннулировать решение УЕФА о возобновлении проверки "ПСЖ". Решение об отсутствии нарушений правил финансового фэйр-плей со стороны французского клуба является окончательным.

На данный момент "ПСЖ" является лидером чемпионата Франции. В активе команды 77 очков.