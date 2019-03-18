Сборная Украины начала подготовительный сбор перед матчами отбора на Евро-2020 (видео)

Сегодня национальная команда проведет открытую тренировку на НСК "Олимпийский".

Сегодня в Киеве национальная сборная Украины по футболу начала подготовительный сбор перед первыми матчами отбора на Евро-2020.

Команда собралась в отеле «Хилтон», где будет жить на протяжении трех дней.

Одними из первых прибыли легионеры: Эдуард Соболь, Андрей Лунин, Роман Безус, Роман Яремчук и Руслан Малиновский. Позже к ним присоединились остальные футболисты, сообщает пресс-служба национальной команды.

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Напомним, вызов на матчи с Португалией (22 марта) и Люксембургом (25 марта) получили 26 исполнителей. Еще трое кандидатов внесены в резервный список, из которого они могут получить приглашение к основному.

Сегодня сборная Украины проведет открытую тренировку на НСК «Олимпийский», которая начнется в 18.00. Кроме того, главный тренер «сине-желтых» Андрей Шевченко проведет пресс-конференцию, на которой поделится свежими новостями из лагеря сборной.