Онлайн-трансляция: Динамо - Челси: Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч

В Киеве проходит матч второго по значимости еврокубка.

Сегодня в Киеве на НСК Олимпийский проходит матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором "Динамо" принимает лондонский "Челси".

Первая игра в Лондоне неделю назад завершилась победой "Челси" со счетом 3:0. Таким образом, в ответной игре киевлянам необходимо побеждать с разницей в 4 мяча и более. При повторении результата первой игры (3:0 в пользу хозяев поля) будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти, сообщает официальный сайт турнира.

На самом деле киевлянам важно показать, прежде всего, красивую качественную игру и порадовать болельщиков достойным результатом. Разумеется в победу с крупным счетом практически никто не верит, а вот сыграть вничью или обыграть Челси хотя бы с минимальным счетом на своем поле - вполне посильная задача.

Матч Динамо - Челси начнется в 19.55.

ТВ-трансляция - телеканал Футбол 1.