Шахтер забил 5 голов Карпатам в матче 21-го тура УПЛ

"Шахтер" набрал 54 очка и укрепил лидерские позиции в УПЛ.

В матче 21-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» разгромил «Карпаты». Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу "оранжево-черных". Об этом сообщает официальный сайт турнира.

На 6-й минуте счет в матче открыл Виктор Коваленко, который замкнул прострел Исмаили. Удвоил преимущество Николай Матвиенко, который отличился на 34-й минуте. На 44-й минуте гол со штрафного забил Майкон.

После перерыва "Шахтер" забил еще два мяча. Виктор Коваленко оформил дубль на 64-й минуте. Пятый гол со штрафного забил Тайсон на 79-й минуте.

Отметим, что на 77-й минуте "Карпаты" остались вдесятером: Онгла получил второе предупреждение и оставил львовян в меньшинстве.

"Шахтер" набрал 54 очка и укрепил лидерские позиции, у "Карпат" осталось 20 баллов и 9-я строчка.