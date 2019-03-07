Онлайн-трансляция, Челси - Динамо - 3:0: Лига Европы, 1/8 финала, первый матч

В Лондоне состоится первая игра команд в рамках 1/8 финала второго по значимости еврокубка.

Сегодня в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж состоится первый матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА в паре Челси - Динамо Киев.

Ответная игра пройдет 14 марта в Киеве.

Киевлянам в этом матче необходимо постараться сконцентрироваться на оборонительных действиях и как можно меньше пропустить. Плюс, каждый гол на поле соперника будет очень важен при подведении общего итога двух игр.

Матч в Лондоне начнется в 22.00 по киевскому времени. ТВ-трансляция - телеканал Футбол 2.

УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Добрый вечер!

Вашему вниманию представляем стартовые составы команд.

«Челси»: Кепа, Алонсо, Кристенсен, Давид Луиз, Дзаппакоста, Жоржиньо, Ковачич, Баркли, Педро, Виллиан, Жиру.

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Бурда, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Русин

Команды уже на поле. Звучит гимн Лиги Европы.

1. Матч начался. С первой минуты футболисты "Челси" перешли на половину поля "Динамо".

3. Первая серьезная опасность у ворот украинского клуба. После розыгрыша углового Виллиан простреливал в штрафную! Мяч застрял в штрафной, но его вынесли все-таки киевляне.

5. Состав "Динамо" обращает на себя внимание тем, что сразу 10 игроков из стартовой 11-ки - украинцы. В "основе" вышел только один легионер - поляк Томаш Кендзера.

6. Ну, и не будем забывать про две значительные потери вице-чемпонов Украины: по разным причинам команда лишилась в Лондоне словенца Вербича и испанца Соля. Последний вынужден будет остаться вне игры до конца сезона из-за травмы плеча.

8. Заброс от Жоржиньо на Педро в штрафную киевлян - Бойко вовремя вышел из ворот.

9. Первая желтая карточка в матче уже на 9-й минуте. Предупреждение Шепелеву.

10. Виллиан со штрафного на ближнюю штангу подавал - динамовцы легко вынесли мяч.

13. Русин заработал штрафной недалеко от владений голкипера "Челси". Хорошая подача со штрафного от Цыганкова, но Миколенко головой пробить не дали.

17. ГОЛ. 1:0. Педро открывает счет.

18. Элегантная комбинация лондонцев в одно касание привела к точному удару Педро после результативного паса пяткой от чемпиона мира Жиру.

21. Еще один убойный момент у Педро! Пробивал с нескольких метров после прострела справа - Бойко поймал мяч!

25. Динамовцы снова не успели проследить за молниеносной перепасовкой футболистов "Челси". Ковачич отдал на Баркли, и вновь довелось демонстрировать реакцию Бойко!

29. "Аристократы" просочились в штрафную "Динамо", и Кендзера очень жестко поставил корпус в борьбе с Педро, и тот рухнул на газон. Основания для пенальти у арбитра были, но свисток промолчал.

33. Шапаренко набрал скорость и в одиночку прошел метров 30. Пас на Кендзеру завершился угловым для "Динамо".

34. Педро партнеры вывели один на один с Бойко, но Денис чудом среагировал!!!

36. Алонсо бил по воротам "Динамо" без помех, но мяч задел туловище (или руку!) кого-то из футболистов "Динамо" и ушел за пределы поля.

41. Буяльский отбирал мяч у Ковачича с нарушением правил. В итоге - предупреждение полузащитнику "Динамо". Буяльский пропустит следующий матч.

43. Курьезный эпизод. Два игрока "Челси" - Кристенсен и Ковачич столкнулись друг с другом лбами. Обоим потребовалась медицинская помощь.

Первый тайм окончен.

ПЕРЕРЫВ

Команды вновь на поле. Второй тайм стартовал.

51. Не очень активный старт тайма от обеих команд.

54. Самый активный в первом тайме полевой игрок в составах обеих команд Педро прорвался на оперативное пространство и пробил с линии штрафной - Бойко продолжает действовать очень надежно.

59. Русин в лучших традициях Неймара заработал штрафной удар для "Динамо", изобразив картинное падение.

60. Киевляне не смогли как следует разыграть стандартное положение.

62. Двойная замена у "Челси". Лофтус-Чик и Канте выходят вместо Жоржиньо и Баркли.

65. А теперь штрафной для "Челси". И Виллиан делает счет 2:0!

65. Филигранное исполнение штрафного от экс-игрока "Шахтера" - над стенкой точно в ближнюю девятку.

66. Замена у "Динамо". Вместо Русина выходит Гармаш.

67. Похоже, именно Гармаш будет располагаться на месте форварда в заключительные полтайма.

71. Замена у "Динамо". Вместо Буяльского выходит Сидклей.

76. После второго гола киевляне немного перехватили инициативу, впервые в этом матче.

78. Замена у "Челси". Вместо Виллиана выходит Хадсон-Одои.

83. Голевой момент у "Челси". Неутомимый Педро нашел передачей Лофтуса-Чика, который находясь метрах в пяти от ворот запустил мяч далеко на трибуны.

86. Наконец-то "Динамо" активизировалось и несколько неприятных минут переживают хозяева!

87. Вначале передачу с правого фланга от Шепелева замыкал Сидклей, но мяч лишь скользнул по макушке бразильца, без акцентированного удара. А затем Сидорчук хорошо приложился по мячу издали - мяч ушел на угловой.

89. Ай! Умница Шепелев отобрал мяч в центре поля, обогнал двух соперников и на входе в штрафную отдал пас налево Шапаренко. Тот элементарно не смог приноровиться к этой передаче и продолжить атаку.

90. ГОЛ. Не забиваешь ты... Хадсон-Одои делает счет 3:0...

Быстрая контратака, Лофтус-Чик принял в штрафной и выкатил на Хадсона-Одои. Тот легко закатил мяч в ворота. Разгром!

90+1. Арбитр добавил три минуты.

ВСЁ! Свисток арбитра фиксирует крупную победу "Челси" в этом матче - 3:0. Ответный поединок пройдет через неделю в Киеве.

Спасибо за внимание к нашему репортажу!