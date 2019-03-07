Форвард Шахтера Мораес: Карпаты будут ждать наших ошибок, чтобы провести быстрые контратаки
Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес поделился мнением о предстоящей встрече с «Карпатами» в Харькове
– Забить гол - как можно быстрее - всегда важно, поскольку придает больше уверенности, - отметил игрок в комментарии официальному сайту донецкого клуба.
– «Карпаты» демонстрируют атакующий футбол и экспериментируют с тактическими схемами. На твой взгляд, какую тактику львовяне применят в игре с «Шахтером»?
– Это сильный соперник, с ним всегда тяжело. Думаю, «Карпаты» будут ждать наших ошибок, чтобы провести быстрые контратаки.
– В чем сильные стороны Марьяна Шведа, который является твоим главным конкурентом в борьбе за звание лучшего бомбардира?
– В Украине много молодых футболистов с большим потенциалом, и Швед – один из них. У него отличные атакующие навыки, отмечу и хороший удар.
– Сколько мячей нужно забить, чтобы выиграть бомбардирскую гонку?
– Я заинтересован только в том, чтобы помочь команде победить в чемпионате. Это моя главная цель и мотивация! А о том, сколько мячей я должен забить, не думаю.
Как сообщал УНИАН, матч Шахтер - Карпаты состоится 10 марта на ОСК «Металлист». Начало игры в 17:00.
Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на shakhtar.com.