Кобин: Швед может забить Шахтеру, но это не конвертируется в очки Карпатам

Экс-защитник «Карпат» и «Шахтера» поделился ожиданиями от будущей встречи команд в УПЛ

Бывший игрок «Карпат», «Шахтера» и сборной Украины Василий Кобин поделился ожиданиями от предстоящего в воскресенье в Харькове матча между его бывшими командами:

- Я думаю, что «Шахтер» победит, потому что команда у них более сыгранная и сбалансированная. Плюс, «Шахтеру» нельзя терять очки. Сейчас уже пошли игры за чемпионство. Я не думаю, что «Шахтер» хочет ближе подпустить к себе «Динамо», отметил Кобин в комментарии сайту XSPORT.ua.

- Стоит ли ждать забитых голов от Шведа в матче против «Шахтера»?

- Марьян показывает яркую игру, у него нестандартное мышление. Он может забить «Шахтеру», но забитые голы не засчитываются в турнирную таблицу, они не конвертируются в очки. Если «Карпаты» проигрывают «Шахтеру» со счетом 3: 1 или 3: 2, или 4: 1 в таблицу очки все равно не пойдут. У Марьяна будут шансы забить, потому что он сейчас набрал хорошую форму. Также у него есть стимул - поехать в «Селтик» в хорошей форме. Я думаю, что шансы у него, конечно, будут.

- С учетом того, что «Карпаты» будут играть во второй шестерке, где команды слабее, сможет ли Швед догнать Мораеса в бомбардирской гонке?

- Наверное, нет. По моему мнению, лучше играть в первой шестерке, потому что команды там больше атакуют, они более мастеровитые, чем во второй шестерке, где команды больше думают об обороне. Я думаю, что Мораес забьет еще голов 10 в верхней шестерке.

Напомним, матч «Шахтер» - «Карпаты» пройдет в Харькове на ОСК «Металлист» 10 марта.