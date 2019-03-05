Солю потребуется операция, сроки восстановления неизвестны - врач Динамо

Один из игроков основы Динамо выбыл на неопределенный срок.

Главный врач киевского «Динамо» Леонид Миронов проинформировал о предстоящей операции Франа Соля, получившего травму в матче с «Десной», а также о ходе восстановления Артема Беседина.

- Вчера в Барселоне Франа обследовал профессор Рамон Кугат. Он пришел к выводу, что Солю все-таки понадобится операция, повреждение оказалось серьезным, - отметил доктор в комментарии официальному сайту Динамо. - Однако операция состоится не сегодня, а завтра, поскольку для ее проведения был вызван профессор из США, специалист по лечению именно таких повреждений плечевого сустава. Он будет ассистировать профессору Рамону, так как операция предстоит достаточно сложная. Сегодня он прилетит в Барселону, поэтому операцию отложили на один день. После артроскопии специалисты определят более точный характер и степень повреждения и тогда станут известны сроки реабилитации.

Подобные травмы являются крайне редкими для футболистов. В том эпизоде соперник, по всей видимости, зацепил Соля по руке, Фран упал от этого удара, неудачно приземлившись на плечо, что привело к еще более серьезному повреждению, - добавил главный динамовский медик.

Что касается еще одного нашего форварда, Артема Беседина, который также находится в лазарете, сейчас он уже проходит физическую реабилитацию, а также медицинскую. С утра до вечера он проходит очень много процедур – работает в тренажерном зале под руководством реабилитологов, затем – в бассейне, далее проходит физиотерапевтические процедуры, после чего идет к массажистам на охлаждение, также проходит лимфодренаж, к тому же ему накладывают специальные мази, способствующие скорейшему заживлению рубцов. По нашим прогнозам, восстановление Артема будет длиться еще полтора месяца, - подитожил Миронов.