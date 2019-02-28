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Матч Юношеской лиги УЕФА Хоффенхайм - Динамо состоится 12 марта

13:53, 28 февраля 2019
Футбол
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Юноши Динамо продолжат путь в еврокубках матчем против немецкого Хоффенхайма / fcdynamo.kiev.ua

Игра Хоффенхайм - Динамо состоится в немецком Зинсхайме, где и расположен район Хоффенхайм, 12 марта, сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч начнется в 18.00 по киевскому времени.

Согласно регламенту Юношеской лиги УЕФА, на всех стадиях плей-офф команды проводят по одному матчу. Хозяин поля, как и пара участников, определяется путем жребия. 

Победитель этого матча на стадии 1/4 финала сыграет с победителем мадридского дерби "Атлетико" - "Реал". Матч пройдет на поле победителя игры Хоффенхайм - Динамо.

Как сообщал УНИАН, в первом раунде плей-офф Динамо в Киеве обыграло итальянский Ювентус из Турина со счетом 3:0.   

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Теги: #Динамо Киев#еврокубки#Динамо Юношеская лига УЕФА