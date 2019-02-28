Мадридский Реал впервые за 23 года потерпел 5 крупных поражений в сезоне

Дважды команда крупно уступила принципиальному сопернику из Барселоны.

Мадридский «Реал» уступил «Барселоне» (0:3) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании и потерпел пятое крупное поражение в сезоне.

Об этом сообщает издание Foot en Espagne на своей странице в Twitter.

Ранее "сливочные" проиграли в декабре в Лиге чемпионов российскому ЦСКА из Москвы (0:3), а в национальном чемпионате Испании - Ла Лиге – «Эйбару» (0:3), «Барселоне» (1:5) и «Севилье» (0:3).

Последний раз подобная серия у «Реала» была 23 года назад, в сезоне-1995/96.