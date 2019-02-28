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Мадридский Реал впервые за 23 года потерпел 5 крупных поражений в сезоне

12:05, 28 февраля 2019
Футбол
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Барселона дважды разгромила Реал в нынешнем сезоне / Reuters

Об этом сообщает издание Foot en Espagne на своей странице в Twitter.

Ранее "сливочные" проиграли в декабре в Лиге чемпионов российскому ЦСКА из Москвы (0:3), а в национальном чемпионате Испании - Ла Лиге – «Эйбару» (0:3), «Барселоне» (1:5) и «Севилье» (0:3).

Последний раз подобная серия у «Реала» была 23 года назад, в сезоне-1995/96.

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Теги: #футбол#Барселона#Реал Мадрид