Хацкевич - о победе Динамо: самое главное, что результат в нашу пользу

Главный тренер киевлян похвалил голкипера Дениса Бойко и отметил, что в функциональном плане команда готова хорошо.

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич подвел итоги матча против "Олимпиакоса" в 1/16 финала Лиги Европы. По его словам, для его команды это было очень тяжелый матч, сообщает Sportarena.

«Очень тяжелый матч. Тяжелое поле, но самое главное, что результат в нашу пользу. Моментами вообще здорово смотрелись, в частности, при переходе из обороны в атаку. Просили играть повыше, контролировать мяч. Здорово сыграл Бойко. Те моменты, которые были впереди, реализовать не получилось, но главное, что забили тот гол. И вышли в следующий раунд.

Первый мяч с "Олимпиакосом" на выезде тоже забивали через фланг. Сейчас просили делать больше передач на ближнюю штангу. Миколенко здорово исполнил, Фран пошел на опережение и завершил эту атаку.

У нас только вторая официальная игра. Понятно, что мы еще не в тонусе. Но во втором тайме в контратаку у нас выбегало больше людей, чем потом возвращалось назад. Плюс еще очень тяжелое поле. Уверен, в функциональном плане мы готовы хорошо», - заявил Хацкевич.

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Также тренер киевлян сравнил нынешнюю команду с прошлогодней, а также рассказал о завтрашней жеребьевке.

«Динамо февраля 2019-го и 2018-го? Прошлогодняя команда была опытней, это более молодая, с юношеским таким задором. Сравнивать команды не вижу смысла.

Какие ошибки учли после прошлой кампании в Лиге Европы, чтобы преодолеть следующий раунд? Давайте сначала дождемся жеребьевки. Для нас это опыт, только в таких играх будем становиться сильнее. Завтрашний день уже покажет, кто будет определен в соперники», - добавил белорус.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" минимально обыграло "Олимпиакос" (1:0) и вышло в 1/8 финала Лиги Европы.

В следующем матче в Лиге Европе команде из-за дисквалификации не поможет Беньямин Вербич.