МанСити с Зинченко в составе разгромил Ньюпорт и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

Матч завершился со счетом 4:1.

В Англии завершился матч 1/8 финала Кубка Англии по футболу, в котором Ньюпорт принимал Манчестер Сити с украинцем Александром Зинченко в составе.

МанСити выиграл со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинский легионер Александр Зинченко вышел в стартовом составе Горожан и провел весь матч на поле. Украинец играл на позиции левого защитника.

Все основные события в этом матче произошли во втором тайме. Голы в составе "Сити" забивали Леруа Сане (51), Фил Фоден - дубль ('75, 89) и Рияд Марез (90). Единственный гол у хозяев забил Падрэйг Амонд (88).