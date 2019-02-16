МанСити с Зинченко в составе разгромил Ньюпорт и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
22:03, 16 февраля 2019Футбол
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Матч завершился со счетом 4:1.
Зинченко (слева) принял участие в разгроме МанСити над Ньюпортом в Кубке Англии / Reuters
В Англии завершился матч 1/8 финала Кубка Англии по футболу, в котором Ньюпорт принимал Манчестер Сити с украинцем Александром Зинченко в составе.
МанСити выиграл со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинский легионер Александр Зинченко вышел в стартовом составе Горожан и провел весь матч на поле. Украинец играл на позиции левого защитника.
Все основные события в этом матче произошли во втором тайме. Голы в составе "Сити" забивали Леруа Сане (51), Фил Фоден - дубль ('75, 89) и Рияд Марез (90). Единственный гол у хозяев забил Падрэйг Амонд (88).
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