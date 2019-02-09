Португальский защитник Фонсека перейдет из Порту в луганскую Зарю - СМИ
12:24, 09 февраля 2019Футбол
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Контракт будет заключен сроком на 2,5 года.
Фонсека станет полноценным игроком луганской Зари / record.pt
Правый защитник «Порту» Фернандо Фонсека в ближайшие дни будет представлен в качестве полноценного футболиста луганской «Зари».
21-летний бек согласовал с луганчанами детали личного соглашения, срок которого составит 2,5 года, сообщает Sport.ua со ссылкой на португальское издание Record.
При этом с «Порту» Фернандо Фонсека договорился о расторжении контракта, а потому в «Зарю» перейдет на условиях свободного агента.
Ранее португальская пресса информировала о том, что Фонсека будет выступать в «Заре» на условиях аренды, рассчитанной до конца сезона.
Фернандо Фонсека является воспитанником «Порту», однако за первую команду «драконов» в своей карьере провел лишь один поединок.
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