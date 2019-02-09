Португальский защитник Фонсека перейдет из Порту в луганскую Зарю - СМИ

Контракт будет заключен сроком на 2,5 года.

Правый защитник «Порту» Фернандо Фонсека в ближайшие дни будет представлен в качестве полноценного футболиста луганской «Зари».

21-летний бек согласовал с луганчанами детали личного соглашения, срок которого составит 2,5 года, сообщает Sport.ua со ссылкой на португальское издание Record.

При этом с «Порту» Фернандо Фонсека договорился о расторжении контракта, а потому в «Зарю» перейдет на условиях свободного агента.

Ранее португальская пресса информировала о том, что Фонсека будет выступать в «Заре» на условиях аренды, рассчитанной до конца сезона.

Фернандо Фонсека является воспитанником «Порту», однако за первую команду «драконов» в своей карьере провел лишь один поединок.