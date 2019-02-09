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Португальский защитник Фонсека перейдет из Порту в луганскую Зарю - СМИ

12:24, 09 февраля 2019
Футбол
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Фонсека станет полноценным игроком луганской Зари / record.pt

21-летний бек согласовал с луганчанами детали личного соглашения, срок которого составит 2,5 года, сообщает Sport.ua со ссылкой на португальское издание Record.

При этом с «Порту» Фернандо Фонсека договорился о расторжении контракта, а потому в «Зарю» перейдет на условиях свободного агента.

Ранее португальская пресса информировала о том, что Фонсека будет выступать в «Заре» на условиях аренды, рассчитанной до конца сезона.

Фернандо Фонсека является воспитанником «Порту», однако за первую команду «драконов» в своей карьере провел лишь один поединок.

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Теги: #футбол#трансферы#Заря Луганск#зимнее межсезонье