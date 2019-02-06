Шахтер предлагает за 100 тысяч стать частью команды во Франкфурте

ФК «Шахтер» предлагает болельщикам эксклюзивную возможность испытать незабываемые эмоции, пребывая в самом центре событий, – аукцион пакета гостеприимства.

21 февраля во Франкфурте состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Айнтрахт» – «Шахтер»

ФК «Шахтер» предлагает болельщикам эксклюзивную возможность испытать незабываемые эмоции, пребывая в самом центре событий, – аукцион пакета гостеприимства «Твой лучший европейский матч!», сообщает официальный сайт клуба.

Быть частью команды во Франкфурте – это:

- перелет из Киева в Германию и обратно на самолете вместе с «Шахтером»;

- проживание в гостинице с «горняками»;

- прогулка с игроками и тренерами;

- посещение предматчевой тренировки и пресс-конференции;

- просмотр поединка на местах первой категории;

- эксклюзивный подарок от клуба;

- другие преимущества.

Из-за лимитированного количества и высокого спроса пакет матчевого европейского гостеприимства можно приобрести, приняв участие в аукционе.

Ставки принимаются онлайн на shakhtar.com и по телефону +38 067 620 40 11. Стартовая цена – 100 тысяч гривен.

"Не упустите возможность отправиться на выездной матч вместе с «Шахтером»!", - призывают болельщиков в клубе.