Эль-Классико в кубке Испании: предматчевые расклады, составы и прогнозы букмекеров

Испанские гранды проведут первое «Эль-Классико» в 2019-м году в рамках полуфинала кубка Испании.

В среду, 6-го февраля, «Барселона» и «Реал» сойдутся в первом полуфинальном поединке Кубка Испании. Испанское «Эль-Классико» в особом представлении не нуждается, ведь тысячи болельщиков во всех уголках нашей планеты с нетерпением ждут очередное противостояние с участием «галактикос» и «блаугранас».

По ходу февраля "Барселона" и "Реал" встретятся трижды. Дважды соперники сойдутся в Кубке короля и ещё один поединок пройдет в рамках чемпионата страны.

Предматчевые расклады

«Барселона» сейчас на ходу и уверенно возглавляет турнирную таблицу испанского чемпионата. Да, в последнем туре была допущена осечка, но этот казус вряд ли сильно расстроил поклонников «блаугранас». Во-первых, каталонцы отыгрались, уступая 0:2 в поединке с «Валенсией», так что ничью при таких обстоятельствах можно считать неплохим результатом. А во-вторых, ближайший преследователь команды Эрнесто Вальверде («Атлетико») и вовсе проиграл свой матч.

В последних встречах футболисты «Реала» демонстрировали уверенную игру, что сказалось и на результате. Теперь же «сливочных» ждет очень непростая проверка на прочность. За кубковым противостоянием в столице Каталонии следует мадридское дерби с «Атлетико», после чего «Реал» проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса». Пишет Sport.ua.

Предполагаемые составы

С Реалом всё более-менее понятно. В воротах сыграет Кейлор Навас, на флангах — отдохнувшие Дани Каравхаль и Марсело. В центре защиты с Рамосом выйдет не Начо, а Варан, пропускавший игру против Алавеса из-за дисквалификации. Наверняка появится Тони Кроос — немец получит шанс и даст возможность отдохнуть Дани Себальосу. Помогать в полузащите ему будут Модрич и Каземиро.

На острие точно сыграет Бензема, справа — Васкес. Слева может выйти как Винисиус, так и Бэйл. Кстати, по Васкесу. Не удивляйтесь, что его место в основе не подлежит сомнению. В построениях Солари Лукас — важнейший футболист и сегодня он точно выйдет с первых минут. Первая причина — его свежесть, вторая — возможность помогать защите. Лукас получит персональные указания касательно нейтрализации Хорди Альбы.

Что касается состава Барселоны, то здесь вопросов и сомнений намного больше. Главные проблемы Вальверде — травма Месси и ангина Дембеле. Усман точно не сыграет, а по Лео вопрос решится прямо сегодня. Пойдет ли Эрнесто на риск? Возможно, лучше поберечь лидера и дать ему несколько дней дополнительного отдыха? По остальным позициям вопросов нет. Так если же Месси все-таки не выйдет, кто сыграет вместо него? В таком случае просматривается трио Коутиньо-Суарес-Аленья. Боатенг и Малком наверняка не рассматриваются как игроки старта. Именно о таких составах пишет football.ua.

Последние игры команд между собой

25.10.18, Ла Лига, Барселона - Реал 5:1

06.05.18, Ла Лига, Барселона — Реал 2:2

23.12.17, Ла Лига, Реал — Барселона 0:3

17.08.17, Суперкубок Испании, Реал - Барселона 2:0

13.08.17, Суперкубок Испании, Барселона — Реал 1:3

Барселона - Реал: где смотреть

Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию противостояния грандов мирового футбола покажет телеканал Eurosport. Также матч можно будет посмотреть на российском телеканале "Матч ТВ".

Матч "Барселона" - "Реал" онлайн в Украине легально по предоплате можно будет увидеть на Megogo.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры назвали фаворита в первом матче 1/2 финала Кубка Испании между "Барселоной" и "Реалом".

По их мнению, гораздо ближе к победе в Эль Классико являются подопечные Эрнесто Вальверде. Коэффициент на "блаугранас" составляет 1,78.

Ничья оценивается в 3,9.

Победа "сливочных", тем временем, выглядит чем-то невероятным - 4,33.

Напомним, встреча "Барселона" - "Реал" начнется 6 февраля в 22:00 по киевскому времени.