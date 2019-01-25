Сборная Украины проведет первый за два года домашний товарищеский матч

Соперниками станут эстонцы.

Сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Поединок состоится 14 ноября, город и стадион будут известны позже. Это будет пятая встреча в истории противостояний Украины и Эстонии, предыдущие четыре матча остались за "сине-желтыми" с разницей забитых и пропущенных мячей 10:0.

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Судя по всему, матч против Эстонии станет подготовкой для команды Андрея Шевченко к последнему поединку группового этапа квалификации на чемпионат Европы-2020 против Сербии, который запланирован на 17 ноября.

Первый матч в отборе сборная Украины проведет 22 марта против Португалии в Лиссабоне. Также в группе В играют Литва и Люксембург.

Последний раз сборная Украины играла домашний товарищеский матч 10 ноября 2017 года, когда обыграла Словакию - 2:1.

Напомним, в 2018 году «Днепр-Арена» должна была принимать матч против Турции, но он был перенесен в Анталью.