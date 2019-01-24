Челси объявил о подписании аргентинского форварда Игуаина

Нападающий, который принадлежит "Ювентусу", будет выступать в Лондоне на правах аренды.

Лондонский "Челси" арендовал нападающего Гонсало Игуаина, права на которого принадлежат "Ювентусу".

Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

31-летний форвард будет выступать в составе "Синих" до конца сезона-2018/19. Напомним, Игуаин выступал на протяжении последних нескольких месяцев за «Милан», также на правах аренды.

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«Когда появилась возможность присоединиться к „Челси“, я захотел ею воспользоваться. Это команда, которая мне всегда нравилась. У „Челси“ богатая история, прекрасный стадион, и команда выступает в АПЛ, где я всегда хотел себя попробовать. Теперь я надеюсь оправдать доверие „Челси“ на поле. Не могу дождаться, чтобы начать играть, и надеюсь на быструю адаптацию», — отметил Игуаин.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Игуаин забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах.