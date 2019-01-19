УЕФА представил официальный мяч плей-офф Лиги чемпионов

Мяч компании adidas будет использован на стадии плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

УЕФА представил официальный мяч, который будет использован на стадии плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

Об этом сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза.

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Мяч от компании adidas будет использоваться на всех поединках плей-офф начиная с матчей 1/8 финала, которые пройдут в феврале и марте.

Напомним, путевки в четвертьфинал турнира будут разыграны в следующих парах: «Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ», «Рома» – «Порту», «Тоттенхэм» – «Боруссия» Д, «Аякс» – «Реал», «Лион» – «Барселона», «Ливерпуль» – «Бавария», «Шальке-04» – «Манчестер Сити», «Атлетико» – «Ювентус».

Финальная встреча турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, на котором проводит домашние матчи «Атлетико».