УЕФА представил официальный мяч плей-офф Лиги чемпионов
15:01, 19 января 2019Футбол
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Мяч компании adidas будет использован на стадии плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.
twitter.com/championsleague
УЕФА представил официальный мяч, который будет использован на стадии плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.
Об этом сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза.
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Мяч от компании adidas будет использоваться на всех поединках плей-офф начиная с матчей 1/8 финала, которые пройдут в феврале и марте.
Напомним, путевки в четвертьфинал турнира будут разыграны в следующих парах: «Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ», «Рома» – «Порту», «Тоттенхэм» – «Боруссия» Д, «Аякс» – «Реал», «Лион» – «Барселона», «Ливерпуль» – «Бавария», «Шальке-04» – «Манчестер Сити», «Атлетико» – «Ювентус».
Финальная встреча турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, на котором проводит домашние матчи «Атлетико».
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