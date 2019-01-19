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УЕФА представил официальный мяч плей-офф Лиги чемпионов

15:01, 19 января 2019
Футбол
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twitter.com/championsleague

Об этом сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза. 

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Мяч от компании adidas будет использоваться на всех поединках плей-офф начиная с матчей 1/8 финала, которые пройдут в феврале и марте.

Напомним, путевки в четвертьфинал турнира будут разыграны в следующих парах: «Манчестер Юнайтед» – «ПСЖ», «Рома» – «Порту», «Тоттенхэм» – «Боруссия» Д, «Аякс» – «Реал», «Лион» – «Барселона», «Ливерпуль» – «Бавария», «Шальке-04» – «Манчестер Сити», «Атлетико» – «Ювентус».

Финальная встреча турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, на котором проводит домашние матчи «Атлетико».

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов