Украинский специалист и экс-тренер Мариуполя возглавил болгарский клуб

Александр Севидов возглавил Верею

Болгарский футбольный клуб Верея, который занимает последнее место в Первой лиги чемпионата страны, объявил о смене главного тренера.

На пост, который еще совсем недавно занимал Небойша Лекич, назначен украинский специалист Александр Севидов, сообщает gong.bg.

Севидов будет работать с Александром Мартынюком, который будет его помощником на скамейке запасных.

Украинский дуэт поведет за собой нескольких игроков клуба из Стара Загора после того, как дюжина футболистов покинет Верею в зимнее трансферное окно.

Официальная презентация дуэта состоится 18 января, в пятницу.

Ранее Севадов руководил рядом украинских команд - донецким «Металлургом», днепродзержинской, «Сталью», харьковским «Гелиосом», львовскими «Карпатами» и «Мариуполем».