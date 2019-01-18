Украинский специалист и экс-тренер Мариуполя возглавил болгарский клуб
11:30, 18 января 2019Футбол
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Александр Севидов возглавил Верею
Севидов возглавил команду-аутсайдера чемпионата Болгарии по футболу / xsport.ua
Болгарский футбольный клуб Верея, который занимает последнее место в Первой лиги чемпионата страны, объявил о смене главного тренера.
На пост, который еще совсем недавно занимал Небойша Лекич, назначен украинский специалист Александр Севидов, сообщает gong.bg.
Севидов будет работать с Александром Мартынюком, который будет его помощником на скамейке запасных.
Украинский дуэт поведет за собой нескольких игроков клуба из Стара Загора после того, как дюжина футболистов покинет Верею в зимнее трансферное окно.
Официальная презентация дуэта состоится 18 января, в пятницу.
Ранее Севадов руководил рядом украинских команд - донецким «Металлургом», днепродзержинской, «Сталью», харьковским «Гелиосом», львовскими «Карпатами» и «Мариуполем».
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