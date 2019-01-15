ФК «Арсенал-Киев» о рейдерском захвате: клуб оказался в заложниках недобросовестного бизнесмена

В футбольном клубе «Арсенал-Киев» опровергли информацию о причастности к рейдерскому захвату в киевском селе Счастливое и заявили, что оказались в заложниках у недобросовестного бизнесмена. Об этом говорится в заявлении клуба.

Напомним, 11 января бизнесмен Анатолий Юркевич на странице Facebook написал о том, что ФК «Арсенал-Київ» организовал рейдерских захват отеля и ресторана в селе Счастливое Бориспольского района Киевской области. В футбольном клубе данную информацию опровергли: «Все обстоятельства, указанные в этих материалах, не имеют никакого отношения к реальной ситуации».

В частности, в заявлении клуба говорится о том, что с 2014 года «Арсенал-Киев» арендовал у структур бизнесмена Юркевича земельные участки и помещения для ДЮСШ и футбольной академии. В соответствии с договоренностями, ФК инвестировал больше 50 млн грн в реконструкцию арендуемого имущества — футбольных полей и спортивной инфраструктуры.

В июне 2018 года из сообщений СМИ «Арсенал-Киев» стало известно о проблемах арендодателя Юркевича с АО «Сбербанк». Бизнесмен заверил руководство футбольного клуба, что имеет договоренности с банком о выкупе залогового имущества и детским учреждениям ничего не грозит.

Однако в конце ноября 2018 года футбольный клуб получил сообщение от «Сбербанка» о том, что банк является собственником помещений, которыми пользуется ФК «Арсенал-Киев» с декабря 2017 года и договоры аренды, подписанные со структурами Юркевича, являются недействительными, а арендная плата выплачивалась его структурам безосновательно и незаконно. Кроме того, банк сообщил, что указанные помещения необходимо освободить или подписать новые договоры субаренды с компанией, с которой банк подписал договор аренды указанной недвижимости.

Руководство клуба заявило, ни «Арсенал-Киев», ни детские спортивные учреждения не являются сторонами или участниками каких-либо имущественных споров с бизнесменом Юркевичем или аффилированными с ним структурами. «В сложившейся ситуации такие действия являются непонятными и нелогичными попытками господина Юркевича втянуть нас в конфликт со своими кредиторами», — говорится в заявлении.