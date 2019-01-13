В Киеве обокрали квартиру экс-защитника Шахтера

Николай Ищенко в это время был на отдыхе с семьей.

Квартиру экс-защитника «Шахтера» Николая Ищенко в Киеве обокрали неизвестные. Футболист в это время отсутствовал в Киеве, он был с семьей на отдыхе с 25 декабря по 12 января.

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Как сообщает Страна.ua, у футболиста украли Macbook, два iPad, золотое кольцо с бриллиантами, золотые серьги с бриллиантами, золотой кулон Bulgary, золотые часы с бриллиантами Hublot, еще один Hublot в корпусе из металла, норковую шубу, ключи от ячейки в банке, 6200 долларов и 7000 грн.

Полиция завела уголовное производство по ч.3 ст.185 УК Украины – кража с проникновением.

Николай Ищенко выступал за донецкий "Шахтер" с 2008-го по 2015 годы, сыграв за горняков в Премьер-лиге 35 поединков и дважды выиграв золото УПЛ. В настоящее время Николай является игроком "Черноморца".