Израильский полузащитник Соломон стал игроком Шахтера

Соглашение рассчитано на пять лет.

ФК «Шахтер» заключил пятилетний контракт с израильским полузащитником Манором Соломоном

Соломон является воспитанником «Маккаби» из Петах-Тиквы, сообщает официальный сайт горняков.

В составе первой команды дебютировал 26 ноября 2016 года. Всего в чемпионате Израиля провел 67 матчей и забил 8 мячей. В текущем сезоне – 2 гола в 12 поединках.

Сразу после церемонии подписания контракта игрок поделился эмоциями:

– Я восхищен, очень рад стать игроком «Шахтера» – великого клуба, который конкурентоспособен в самых престижных турнирах Европы, – сказал Соломон. – Для меня большая честь быть его частью, и это огромный шаг вперед в моей карьере, поскольку в «Шахтере» я смогу развиваться и совершенствоваться.

– Каких целей желаешь достичь в новой команде?

– Хочу выигрывать титулы с «Шахтером», проходить как можно дальше в еврокубковых турнирах и вырасти здесь в более сильного футболиста.

– Что бы ты хотел сказать болельщикам «Шахтера»?

– Я взволнован. Очень жду возобновления сезона, чтобы начать играть для всех болельщиков «Шахтера». До скорой встречи!

Манор Соломон родился 24 июля 1999 года в г. Кфар-Сава (Израиль) Выступал за сборные Израиля всех возрастных категорий. В сентябре 2018-го дебютировал в национальной команде. В прошлом году вошел в топ-50 талантов европейского футбола по версии uefa.com.