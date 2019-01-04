Электронная система определения гола спасла Ман Сити – для гола не хватило 1,12 сантиметра (видео)

Система Hawk-Eye видит то, что не доступно человеческому глазу.

На 18-й минуте центрального матча английской Премьер-лиги между лидерами чемпионата "Ман Сити" и "Ливерпулем" произошел эпизод, в котором лишь система электронной фиксации гола смогла различить, пересек мяч линию ворот "Сити" или нет.

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане "пошумел" в штрафной соперника, после чего защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз вынес мяч с линии ворот. Если зритель просто посмотрит видеоповтор, то скорее всего скажет – чистый гол. Однако суперточная система Hawk-Eye увидела то, что не видит человеческий глаз.

Мяч все-таки завис над линией ворот на 1,12 сантиметра. Напомним, по правилам футбола, гол засчитывают только если мяч пересечет линию ворот всей своей окружностью.

Системе в Англии доверяют безоговорочно, поэтому футболисты «Ливерпуля» даже не спорили, отмечает "Трибуна". Hawk-Eye не следует путать с VAR (видеоповторы, благодаря которым арбитр лучше может разобраться в эпизоде).

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Система Hawk-Eye определяет пространственное положение мяча с помощью 14 камер. Ее точность – 100-процентная. Даже если одна камера выйдет из строя или кадр закроют игроки, информацию получат с резервной. Когда мяч пересекает линию ворот, то у судьи вибрируют часы, на которых светится надпись GOAL.

Как сообщал УНИАН, в центральном поединке английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" обыграл идущего на первом месте "Ливерпуль" со счетом 2:1.