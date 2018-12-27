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После появления в пижаме Месси пошел дальше и сделал фото в одних трусах

17:05, 27 декабря 2018
Футбол
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Лионель Месси с женой Антонеллой Рокуццо / instagram.com/antoroccuzzo88

Аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси опубликовал фотографию с женой, на которой он позирует в одних трусах в черный горошек.

Отметим, что в испанской Примере наступил рождественский перерыв, который продлится две недели. В предыдущем туре "Барселона" расправилась с "Сельтой" (2:0, один из голов забил Месси) и ушла на праздники лидером чемпионата. Следующая игра "Барселоны" состоится 6 января против "Хетафе".

Ранее Месси в пижаме поздравил подписчиков с Рождеством.

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Теги: #Лионель Месси