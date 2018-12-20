Сборная Украины сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА
12:56, 20 декабря 2018Футбол
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В списке Топ-50 сильнейших команд мира не произошло никаких изменений.
Сборная Украины сохранила прежнюю возицию в рейтинге ФИФА / УНИАН
Международная федерация футбольных ассоцаций (ФИФА) опубликовала обновленную - декабрьскую - версию рейтинга национальных команд.
Сборная Украины в этой версии рейтинга сохранила свою прежнюю позицию - 28-е место, сообщает официальный сайт ФИФА.
На счету команды Андрея Шевченко, как и ранее, 1482 балла.
Примечательно, что в Топ-50 рейтинга сильнейших команд мира не произошло ни одного изменения.
Список элитных сборных возглавляют команды Бельгии, Франции (действующий чемпион мира-2018), Бразилии, Хорватии, Англии, Португалии, Уругвая, Швейцарии, Испании и Дании.
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