Сборная Украины сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА

В списке Топ-50 сильнейших команд мира не произошло никаких изменений.

Международная федерация футбольных ассоцаций (ФИФА) опубликовала обновленную - декабрьскую - версию рейтинга национальных команд. Сборная Украины в этой версии рейтинга сохранила свою прежнюю позицию - 28-е место, сообщает официальный сайт ФИФА. На счету команды Андрея Шевченко, как и ранее, 1482 балла. Примечательно, что в Топ-50 рейтинга сильнейших команд мира не произошло ни одного изменения. Список элитных сборных возглавляют команды Бельгии, Франции (действующий чемпион мира-2018), Бразилии, Хорватии, Англии, Португалии, Уругвая, Швейцарии, Испании и Дании.

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