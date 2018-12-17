МЮ сыграет с ПСЖ, Ливерпуль сразится с Баварией в плей-офф Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка следующего раунда главного еврокубкового турнира.

В швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. 16 команд, претендующих на главный приз европейского футбола, узнали своих соперников в первом раунде плей-офф, который состоится в начале следующего года.

Лига чемпионов

1/8 финала

Шальке - Манчестер Сити

Атлетико - Ювентус

Манчестер Юнайтед - ПСЖ

Тоттенхэм - Боруссия

Лион - Барселона

Рома - Порту

Аякс - Реал

Ливерпуль - Бавария

Как сообщает официальный сайт УЕФА, первые матчи пройдут 12-13 и 19-20 февраля. Ответные поединки пройдут 5-6 и 12-13 марта.

Отметим, что финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019 состоится 1 июня в Мадриде.