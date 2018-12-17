МЮ сыграет с ПСЖ, Ливерпуль сразится с Баварией в плей-офф Лиги чемпионов
13:20, 17 декабря 2018Футбол
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Состоялась жеребьевка следующего раунда главного еврокубкового турнира.
REUTERS
В швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. 16 команд, претендующих на главный приз европейского футбола, узнали своих соперников в первом раунде плей-офф, который состоится в начале следующего года.
Лига чемпионов
1/8 финала
Шальке - Манчестер Сити
Атлетико - Ювентус
Манчестер Юнайтед - ПСЖ
Тоттенхэм - Боруссия
Лион - Барселона
Рома - Порту
Аякс - Реал
Ливерпуль - Бавария
Как сообщает официальный сайт УЕФА, первые матчи пройдут 12-13 и 19-20 февраля. Ответные поединки пройдут 5-6 и 12-13 марта.
Отметим, что финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019 состоится 1 июня в Мадриде.
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