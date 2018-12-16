Лондонский Арсенал прервал 22-матчевую беспроигрышную серию

"Канониры" проиграли в АПЛ впервые с августа.

«Саутгемптон» с новым тренером Ральфом Хазенхюттлем одержал победу над лондонским «Арсеналом» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.

Дублем отличился форвард Дани Ингз еще в первом тайме, однако своим дублем ответил и "канонир" Генрих Мхитарян. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Под конец матча в третий раз вперед вывел хозяев Чарли Остин, который и принес победу "Саутгемптону"..

«Арсенал» проиграл в АПЛ впервые с августа, прервав свою 22-матчевую (15 матчей в АПЛ) серию без поражений. Один из аутсайдеров Премьер-лиги «Саутгемптон» одержал свою первую за 12 матчей победу в АПЛ.

«Саутгемптон» — «Арсенал» 3:2

Голы: Ингз, 20, 44, Остин, 85 – Мхитарян, 28, 53

Сегодня в рамках 17-го тура Премьер-лиги проходит один из центральных матчей - "Ливерпуль" - "МЮ".