Динамо и Шахтер узнали имена потенциальных соперников в 1/16 финала Лиги Европы

У Шахтера потенциальный оппоненты будут намного серьезнее.

В четверг поздно вечером завершился групповой турнир Лиги Европы и определились все потенциальные соперники украинских клубов в первом раунде плей-офф Лиги Европы.

Список оппонентов Шахтера выглядит намного опаснее, чем у Динамо, сообщает SportArena.

Возможные соперники Динамо: БАТЭ (Беларусь), Селтик (Шотландия), Брюгге (Бельгия), Фенербахче (Турция), Галатасарай (Турция), Лацио (Италия), Мальме (Швеция), Олимпиакос (Греция), Рапид (Австрия), Спортинг (Португалия), Славия (Чехия), Виктория (Чехия), Цюрих (Швейцария)

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Возможные соперники Шахтера: Арсенал (Англия), Байер (Германия), Бенфика (Португалия), Челси (Англия), Динамо Загреб (Хорватия), Айнтрахт (Германия), Генк (Бельгия), Интер (Италия), Наполи (Италия), Бетис (Испания), Зальцбург (Австрия), Севилья (Испания), Валенсия (Испания), Вильярреал (Испания)

По правилам жеребьевки, команды из одной ассоциации или группы ЛЕ не могут встретиться друг против друга на этой стадии. Также УЕФА должен развести команды из Украины и России в плей-офф, хотя это ограничение будет провозглашено лишь во время жеребьевки. Поэтому Шахтеру не выпадет Зенит, а Динамо — Ренн и Краснодар.

Как сообщал УНИАН, жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 17 декабря в Ньоне. Известно, что сеяные команды будут играть ответный матч дома.

Матчи 1/16 финала ЛЕ состоятся 14 и 21 февраля соответственно.

Финал Лиги Европы сезона-2018/19 примет Олимпийский стадион в Баку.