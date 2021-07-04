Президент убежден, что главные победы Украины - впереди.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поражение сборной по футболу в игре против Англии и ее выступление на Евро-2020.

На своих страницах в соцсетях глава государства подчеркнул, что ни одно поражение не сломает Украину - "боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильными, чтобы встать и идти дальше".

"Нам обидно, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы. Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие. Мы имеем отличную молодую команду, которая получила важный опыт и стала еще сильнее. Мы имеем замечательный тренерский штаб, который стал еще мудрее", - говорится в сообщении.

Зеленский убежден, что главные победы Украины - впереди.

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"Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола!", - написал президент. И поблагодарил украинцев, которые болели за сборную не только на Родине, но и за ее пределами.

Как сообщалось, сборная Украины покинула Евро-2020, уступив в 1/4 финала главному фавориту турнира - сборной Англии. Итоговый счет игры - 4:0 в пользу сборной Англии. Украинцы не смогли забить гол престижа: ближе всего к этому был Евгений Макаренко, но голкипер англичан Пикфорд среагировал на его дальний удар.

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Автор: Юрий Годован