Команда Андрея Шевченко начнет чемпионат Европы поединком против фаворита квартета С.

Сборная Украины 13 июня в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" проведет первую свою игру на Евро-2020. Противостоять "желто-синим" будет сборная Нидерландов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Нидерланды - Украина.

Букмекеры записали в фавориты встречи хозяев поля.

На победу Нидерландов предлагается коэффициент 1,72, на ничью - 3,74, а на триумф Украины - 5,75.

На то, что "оранжевые" не проиграют, дается коэффициент 1,17, а на то, что гости смогут не уступить - 2,30.

Нидерланды - Украина: перед матчем

Поединок Нидерланды - Украина начнется в 22.00.

Сборная Украины накануне Евро-2020 сыграла три товарищеских матча. Подопечные Шевченко сначала едва не проиграли Бахрейну, затем уверенно одолели Северную Ирландию благодаря дебютному голу Александра Зубкова, а завершили "желто-синие" подготовку к престижному турниру разгромом Кипра.

Нидерланды провели два спарринга в рамках подготовки к чемпионату Европы. "Оранжевые" обыграли со счетом 3:0 Грузию, а также расписали мировую с Шотландией - 2:2.

Ранее команды играли друг против друга дважды, и оба раза это были товарищеские игры: в 2008 году нидерландцы победили со счетом 3:0 команду "желто-синих". А в 2010 году Нидерланды и Украина сильнейшего не обнаружили - 1:1.

Обслужит матч бригада арбитров с Германии во главе с Феликсом Брыхом.

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Автор: Артем Будрин