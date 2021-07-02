Зеленский призвал украинцев устроить перекличку, чтобы поддержать игроков.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал сборную Украины по футболу перед завтрашней игрой.

Соответствующее видеообращение он выложил на своих страницах в соцсетях.

"Привет, моя дорогая сборная Украины по футболу. Что ж, завтра снова в бой. И завтра снова за тебя, дорогая, будет болеть вся Украина. Я понимаю, ребята, что вы несколько недель не были дома, но я уверен, что каждый украинец, с каждого уголка нашей страны скажет вам: «Ребята, еще очень рано домой»", - сказал Зеленский в видеообращении.

Также он призвал украинцев устроить перекличку, чтобы поддержать игроков.

«Устроим перекличку крупнейшего, более 40-миллионного фан-сектора в Европе! Запиши видео, назови себя, свой город или поселок! Завтра будет играть вся Украина. Завтра будет болеть вся Украина. Верю, завтра будет побеждать вся Украина!" - отметил он в комментарии под видео.

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Украина - Англия: перед матчем

Матч Украина - Англия пройдет в Риме 3 июля. Начало встречи - в 22.00.

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.

Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.

До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.

Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.

Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.

Из-за травм сборной Украины не помогут Артем Беседин и Денис Попов, которые уже покинули расположение команды на Евро-2020, а также Александр Зубков.

Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.

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Автор: Денис Прядко