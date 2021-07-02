Президент Украины Владимир Зеленский поддержал сборную Украины по футболу перед завтрашней игрой.
Соответствующее видеообращение он выложил на своих страницах в соцсетях.
"Привет, моя дорогая сборная Украины по футболу. Что ж, завтра снова в бой. И завтра снова за тебя, дорогая, будет болеть вся Украина. Я понимаю, ребята, что вы несколько недель не были дома, но я уверен, что каждый украинец, с каждого уголка нашей страны скажет вам: «Ребята, еще очень рано домой»", - сказал Зеленский в видеообращении.
Также он призвал украинцев устроить перекличку, чтобы поддержать игроков.
«Устроим перекличку крупнейшего, более 40-миллионного фан-сектора в Европе! Запиши видео, назови себя, свой город или поселок! Завтра будет играть вся Украина. Завтра будет болеть вся Украина. Верю, завтра будет побеждать вся Украина!" - отметил он в комментарии под видео.
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Украина - Англия: перед матчем
- Матч Украина - Англия пройдет в Риме 3 июля. Начало встречи - в 22.00.
- Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. В 1/8 финала Украина в овертайме вырвала победу у Швеции.
- Сборная Англии набрала 7 очков в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией, забив всего 2 гола. В первом раунде плей-офф англичане выбили из борьбы сборную Германии. Англичане еще не пропускали на Евро.
- До сих пор англичане проводили все матчи на родном "Уэмбли", но теперь им впервые придется сыграть за пределами Великобритании.
- Сборная Украины провела против Англии 7 матчей (1 победа, 2 ничьи и 4 поражения). Наиболее памятным был скандальный поединок на Евро-2012 с незасчитанным голом Марко Девича, в котором "желто-синие" проиграли со счетом 0:1. А предыдущие встречи команд состоялись в отборе на ЧМ-2014, обе завершились вничью - 1:1 и 0:0.
- Сборная Украины впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы.
- Из-за травм сборной Украины не помогут Артем Беседин и Денис Попов, которые уже покинули расположение команды на Евро-2020, а также Александр Зубков.
- Уже известно, кто будет судить матч Украина - Англия.
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