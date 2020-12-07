Церемония награждения состоялась 5 декабря в рамках 42-го ежегодного благотворительного телемарафона.

Владимир Кличко первым в Украине получил награду "Золотое сердце" за благотворительную деятельность от немецкого фонда "Ein Herz für Kinder" ("Сердце детям").

Об этом сообщает пресс-служба Фонда братьев Кличко Klitschko Foundation.

За 20 лет существования премии ее лауреатами также были принц Гарри, королева Швеции Сильвия, княгиня Монако Шарлен, теннисистка Штеффи Граф, а также актеры Джордж Клуни, Шэрон Стоун и Сальма Хайек.

Церемония награждения состоялась 5 декабря в рамках 42-го ежегодного благотворительного телемарафона. В ней принимали участие известные общественные деятели, бизнесмены, политики, спортсмены и актеры, которые делают пожертвования лично и призывают к этому зрителей. Все собранные на мероприятии средства идут на воплощение благотворительных проектов в разных странах мира, в том числе в Украине. Среди таких инициатив — борьба с последствиями Чернобыльской катастрофы и лечение онкобольных детей.

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Немецкий благотворительный фонд "Сердце детям": что известно

Фонд был основан в 1978 году Акселем Шпрингером для помощи социально незащищенным детям и семьям во всем мире. Фонд поддерживает детские больницы, детсады, школы и различные спортивные, образовательные и исследовательские проекты и уже реализовал ряд благотворительных инициатив на сумму более 355 млн евро. С 2008 года фонду удалось воплотить более 300 социальных проектов в Украине. Среди них - помощь в лечении тяжелых заболеваний у детей, финансирование операций для украинских детей за рубежом, образовательные программы, ремонты школ, спортивных и социальных объектов и тому подобное.

Владимир Кличко - уже много лет посол и член наблюдательного совета организации "Сердце детям". Спортсмен является постоянным участником телемарафона и жертвует средства самостоятельно. В этом году с его помощью организаторам удалось собрать рекордную сумму - почти 26 млн евро. В Украине Кличко передает свои знания и популяризирует спорт и образование среди детей и молодежи. Известный спортсмен поддержал почти 2 миллиона детей через программы собственного фонда Klitschko Foundation.

Владимир Кличко: карьера боксера

Владимир Кличко становился чемпионом мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. Он одержал 64 победы при 5 поражениях.

Владимир Кличко доминировал в супертяжелом дивизионе с 2005 по 2015 год, когда проиграл по очкам Тайсону Фьюри.

В 2017 году Кличко-младший завершил карьеру после поражения нокаутом от Энтони Джошуа.

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Автор: Олег Давыгора