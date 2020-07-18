цей матеріал доступний українською

Состояние Владимира Кличко после завершения карьеры выросло почти в пять раз - Forbes

00:20, 18 июля 2020
Бокс
248 0
Владимир Кличко завершил карьеру в 2017-м году / фото forbes.at

Читайте такжеВ трусах и шапке: Владимир Кличко потренировался в экстремальном холоде (видео)

Об этом сообщает немецкое издание журнала Forbes.

В своем материале журналисты отметили, что на момент завершения карьеры состояние звезды бокса оценивалось в 21,5 миллиона долларов. Таким образом, Кличко-младший увеличил свои активы почти в пять раз.

Сам Владимир Кличко, который завершил карьеру в 2017-м году, отказался комментировать свои доходы. 

По информации журнала, бывший чемпион мира владеет отелем в центре Киева, занимается продвижением правильного питания в Германии, а также сотрудничает в качестве консультанта c крупными компаниями, среди которых Deutsche Telekom и Porsche.

УНИАН ранее сообщал о том, что Владимир Кличко попал на обложку журнала Forbes.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter