Состояние Владимира Кличко после завершения карьеры выросло почти в пять раз - Forbes

Украинский боксер успешно занимается бизнесом.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко имеет капитал порядка 100 миллионов долларов.

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Об этом сообщает немецкое издание журнала Forbes.

В своем материале журналисты отметили, что на момент завершения карьеры состояние звезды бокса оценивалось в 21,5 миллиона долларов. Таким образом, Кличко-младший увеличил свои активы почти в пять раз.

Сам Владимир Кличко, который завершил карьеру в 2017-м году, отказался комментировать свои доходы.

По информации журнала, бывший чемпион мира владеет отелем в центре Киева, занимается продвижением правильного питания в Германии, а также сотрудничает в качестве консультанта c крупными компаниями, среди которых Deutsche Telekom и Porsche.

УНИАН ранее сообщал о том, что Владимир Кличко попал на обложку журнала Forbes.

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