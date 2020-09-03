Легендарный боксер прошелся по подиуму.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко принял участие в модном показе от Ukrainian Fashion Week.

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Об этом сообщил Официальный портал Киева.

В рамках мероприятия была представлена коллекция одежды для работников коммунальных предприятий столицы Украины.

На подиуме появился Владимир Кличко, представив форму муниципальной охраны Киева.

Всего были представлены 20 моделей униформы, которые пока являются образцами, но в будущем их планируют адаптировать к реальной жизни и внедрить в качестве униформы для коммунальщиков.

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Автор: Данил Слесь