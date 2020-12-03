Усик в следующем бою хочет боксировать за чемпионский пояс.

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик поделился своими планами на будущее.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу USYK 17.

"В следующем бою хочу боксировать за чемпионский пояс. Знаю, что Джошуа и Фьюри хотят провести между собой бой. Пусть боксируют, но я претендент на пояс WBO и хочу его получить. Понимаю, что они хотят сделать самый громкий бой за объединение с обязательным реваншем", - сказал боксер.

Усик утверждает, что он на очереди.

"Давайте будем разговаривать, оставляйте пояс WBO и проводите свой бой. Но вообще хочу боксировать с Энтони Джошуа, у него же еще есть пояса. WBO - провокатор того, как это можно сделать", - заявил Усик.

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Ситуация в супертяжелом весе: главное

Поединок против Дерека Чисоры стал для Александра Усика вторым в супертяжелом весе. Он официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. В настоящий момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.

Джошуа будет защищать титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против Кубрата Пулева 12 декабря. После этого ему необходимо провести защиту пояса WBO.

Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что в декабре он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера, однако организовать бой не удалось. Теперь 5 декабря Фьюри проведет поединок против другого соперника.

В 2021 году Джошуа и Фьюри хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Однако Александр Усик планирует помешать этим планам.

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Автор: Олег Давыгора