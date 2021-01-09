Украинские боксеры-кумовья показали свой отдых.

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко отдохнули в сауне и поделились со своими фанатами видео.

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Оно было опубликовано в совместном аккаунте Усика и Ломаченко lomus_official.

На видео Усик отхлестал Ломаченко вениками.

"Кто на парок?", - спросил Усик, прежде чем приступить к процедуре.

"Вася еще никогда не пропускал столько ударов", "Срочно нужны перчатки, а то руки можно сжечь", "Александр, профессионально работаешь веником", "С легким паром, чемпионы", - комментируют подписчики.

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Автор: Антон Дударь