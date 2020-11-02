Украинский боксер Александр Усик заявил, что не хочет ждать возможности побоксировать за чемпионский пояс по версии WBO и не позволит Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа провести бой за звание абсолютного чемпиона мира.
Об этом он сказал в интервью iFL TV.
"Если у меня спросят разрешения, то не позволю", - сказал Усик.
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"Что если они предложат мне много денег? Не в деньгах счастье", - добавил боксер.
Усик подчеркнул, что Джошуа придется либо провести бой с ним, либо освободить титул.
Он также выразил надежду, что сможет провести поединок за титул чемпиона мира в супертяжелом весе следующей весной.
Ситуация в супертяжелом весе: главное
- Поединок против Дерека Чисоры стал для Александра Усика вторым в супертяжелом весе. Он официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. В настоящий момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.
- Джошуа будет защищать титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против Кубрата Пулева 12 декабря. После этого ему необходимо провести защиту пояса WBO.
- Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что в декабре он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера, однако организовать бой не удалось. Теперь 5 декабря Фьюри проведет поединок против другого соперника.
- В 2021 году Джошуа и Фьюри хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Однако Александр Усик планирует помешать этим планам.
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