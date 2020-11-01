Британец уверен, что выиграл бой.

Британский боксер Дерек Чисора прокомментировал свое поражение в поединке против украинца Александра Усика.

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Cлова Чисоры приводит BoxingScene.

"Считаю ли, что выиграл бой? Да, сто процентов. Я наращивал темп, отдал пару раундов, но продолжал прибавлять. Судьи увидели это иначе. Было давление, а мои удары по корпусу иногда срабатывали. Усик жаловался рефери и не получал никаких действий в ответ. Я разочарован и опустошен.

В супертяжелом весе надо драться, а не боксировать. Я задавал темп, где-то он поймал меня несколькими хорошими ударами, но они не были болезненными", - сказал Чисора.

Усик - Чисора: итоги боя

Судьи отдали победу украинцу единогласным решением - 117-112, 115-113, 115-113.

УНИАН вел онлайн-трансляцию боя Усик - Чисора.

Вечер бокса на "Уэмбли" в Лондоне проходил без болельщиков на трибунах из-за пандемии коронавируса.

Усик официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. В настоящий момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.

Усик после победы над Чисорой обратился к Джошуа.

Для Усика это был второй бой в супертяжелом весе и 18-й на профи-ринге. Во всех предыдущих боях украинец также побеждал. Чисора потерпел десятое поражение при 32 победах.

Усик после боя заявил, что был готов к мощным ударам соперника.

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Перевод: Данил Слесь