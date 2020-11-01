Британский боксер посетил бой украинца.

Украинский боксер Александр Усик обратился к британскому чемпиону мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа после победы над Дереком Чисорой.

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Украинец после оглашения судейских записок крикнул в зал "Энтони, привет". Джошуа находился возле ринга и ответил Усику улыбкой.

Уже во время беседы с журналистами Усик еще раз намекнул на желание боксировать с чемпионом, используя стиль, в котором он общался с Чисорой:

"Энтони, как ты? Я иду за тобой, Энтони".

Усик - Чисора: итоги боя

Судьи отдали победу украинцу единогласным решением - 117-112, 115-113, 115-113.

УНИАН вел онлайн-трансляцию боя Усик - Чисора.

Вечер бокса на "Уэмбли" в Лондоне проходил без болельщиков на трибунах из-за пандемии коронавируса.

Усик официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. В настоящий момент этим поясом владеет именно Джошуа.

Для Усика это был второй бой в супертяжелом весе и 18-й на профи-ринге. Во всех предыдущих боях украинец также побеждал. Чисора потерпел десятое поражение при 32 победах.

Усик после боя заявил, что был готов к мощным ударам соперника.

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Автор: Данил Слесь