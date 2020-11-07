Тайсон и Джонс-младший проведут бой 28 ноября / фото boxingscene.com
Всемирный боксерский совет (WBC) создал специальный чемпионский пояс Black Lives Matter, за который проведут бой Майк Тайсон и Рой Джонс-младший.
На титуле выставочного поединка будут нанесены фамилии боксеров, а также название общественного движения против расизма и насилия в отношении чернокожих.
boxingscene.com
Майк Тайсон - Рой Джонс: главное
- Бой планировалось провести 12 сентября, но организаторы решили перенести шоу на 28 ноября.
- Бой будет проходить в формате восьми раундов.
- 54-летний Тайсон завершил карьеру в 2005 году, а 51-летний Джонс в предыдущий раз выходил на ринг в 2018-м.
- Ранее Майк Тайсон показал, как готовится к возвращению на ринг.
- Также представлен яркий промо-ролик к бою Тайсон - Джонс.
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