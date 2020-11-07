Майк Тайсон и Рой Джонс-младший сразятся за особенный пояс от WBC.

Всемирный боксерский совет (WBC) создал специальный чемпионский пояс Black Lives Matter, за который проведут бой Майк Тайсон и Рой Джонс-младший.

На титуле выставочного поединка будут нанесены фамилии боксеров, а также название общественного движения против расизма и насилия в отношении чернокожих.

Майк Тайсон - Рой Джонс: главное

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Перевод: Данил Слесь