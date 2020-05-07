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Судьи будут сидеть дома: разработаны рекомендации для возвращения бокса

18:57, 07 мая 2020
Бокс
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Боксерский поединок в Никарагуа / REUTERS

Как сообщает ESPN, рекомендации уже разосланы промоутерским компаниям, которые занимаются организацией боев.

Все боксеры и их команды перед боями должны пройти двухнедельную изоляцию без допуска посторонних. Боксерам нужно будет каждый день измерять температуру, а также пройти три теста на коронавирус, последний - на взвешивании.

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Бои должны будут проходить без зрителей. На взвешиваниях и пресс-конференциях перед боями также не должно быть болельщиков.

Кроме того, WBC разрабатывает систему удаленного судейства. Судьи не будут находиться у ринга. Они будут оценивать боксеров, смотря бой на портале WBC, и пересылать свои оценки после каждого раунда.

"Это наш предложенный протокол для использования в боксе. Мы понимаем, что в каждой стране есть свои законы. Это общая рекомендация, и она не касается только боев за титулы WBC, она предназначена для бокса в целом", - сказал президент WBC Маурисио Сулейман.

Он также сообщил, что в условиях пандемии коронавируса и ее последствий WBC не будет устанавливать жестких сроков для проведения обязательной защиты титула.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Никарагуа состоялся вечер бокса с ограничениями из-за коронавируса.

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