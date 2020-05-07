Судьи будут сидеть дома: разработаны рекомендации для возвращения бокса

Перед боями боксерам нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию.

Всемирный боксерский совет (WBC) разработал рекомендации по возвращению бокса после пандемии коронавируса.

Как сообщает ESPN, рекомендации уже разосланы промоутерским компаниям, которые занимаются организацией боев.

Все боксеры и их команды перед боями должны пройти двухнедельную изоляцию без допуска посторонних. Боксерам нужно будет каждый день измерять температуру, а также пройти три теста на коронавирус, последний - на взвешивании.

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Бои должны будут проходить без зрителей. На взвешиваниях и пресс-конференциях перед боями также не должно быть болельщиков.

Кроме того, WBC разрабатывает систему удаленного судейства. Судьи не будут находиться у ринга. Они будут оценивать боксеров, смотря бой на портале WBC, и пересылать свои оценки после каждого раунда.

"Это наш предложенный протокол для использования в боксе. Мы понимаем, что в каждой стране есть свои законы. Это общая рекомендация, и она не касается только боев за титулы WBC, она предназначена для бокса в целом", - сказал президент WBC Маурисио Сулейман.

Он также сообщил, что в условиях пандемии коронавируса и ее последствий WBC не будет устанавливать жестких сроков для проведения обязательной защиты титула.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Никарагуа состоялся вечер бокса с ограничениями из-за коронавируса.