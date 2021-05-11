Украинский боксер Василий Ломаченко отправился в США, где проведет бой против японца Масайоши Накатани.
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При этом в команде боксера опозорились с освещением этого события.
В официальном Telegram-аккаунте Ломаченко, который называется TeamLomachenko ("Команда Ломаченко") появился пост, посвященный прилету боксера. Текст в нем был опубликован на трех языках - русском, английском и украинском.
При этом человек, который ведет аккаунт Ломаченко, не смог без ошибок перевести шесть слов с русского на украинский.
В итоге получилось следующее: "Пріземлілся. Рухаємося далі до намічене мети".
Тот же текст появился и в совместном Instagram-аккаунте Александра Усика и Ломаченко lomus_official, но затем был исправлен.
Ломаченко - Накатани: перед боем
- Бой между Ломаченко и Накатани состоится 26 июня в Лас-Вегасе.
- Уже появился промо-ролик к бою украинца и японца.
- Ломаченко свой предыдущий бой провел 17 октября. В бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе он проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей и потерял все свои пояса. Всего на счету украинца 14 побед (10 нокаутом) при 2 поражениях.
- Накатани в предыдущий раз выходил на ринг 12 декабря прошлого года. Он техническим нокаутом выиграл у Феликса Вердехо и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона WBO. Всего на счету 32-летнего японца 19 побед (13 нокаутом) и 1 поражение.
- Накатани, как и Ломаченко, проигрывал Теофимо Лопесу решением судей. Бой состоялся в 2019 году.
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