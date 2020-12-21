Теофимо Лопес-старший заявил, что они не намерены давать Ломаченко еще один шанс.

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса Теофимо Лопес-старший отреагировал на интервью Василия Ломаченко, в котором он заявил, что не считает себя проигравшим в бою с его сыном.

Теофимо Лопес-старший заявил, что они не намерены давать Ломаченко еще один шанс, пишет Fightnews.

"Я еще два чертовых года назад говорил всем, что этот парень - примадонна. Я могу рассказать о человека сразу после того, как его увижу. То, как он отнесся ко мне в тот день, когда я взбесился из-за него… Так было суждено. Мне не понравилось его отношение, и я показал ему, что мой сын его побьет. Я всем говорил, что мой сын его победит. Я говорил об этом два года, и мы это сделали". - заявил он.

Также он отметил, что они не думают о Ломаченко.

"Мы думаем о Хосе Рамиресе, о завоевании всех этих титулов, о денежных боях вроде поединка с Камбососом в Австралии. Знаете, 65 тысяч зрителей - это будет безумие. Теофимо станет первым молодым бойцом, который заработает 10 миллионов долларов за бой", - сказал специалист.

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Автор: Олег Давыгора