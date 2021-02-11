Теофимо Лопес и его отец передали привет своим болельщикам в Украине.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес записал видеообращение для своих украинских фанатов.

Видео в Instagram опубликовал юрист Лопеса, экс-адвокат Александра Усика Николай Ковальчук.

"Всем привет. Это Теофимо Лопес. Хочу поблагодарить всех своих фанатов, всех, кто меня поддерживает в Украине. Слава Украине!", - сказал Лопес, при этом фразу "Слава Украине" он произнес на украинском.

Ранее отец и тренер американского боксера Теофимо Лопес-старший также передал привет Украине. Как сообщает "Чемпион", он сказал: "Viva Ukraine!" ("Слава Украине!"), а также: "Когда будем в Украине, увидимся, друзья. Я люблю вас".

Кроме того, Лопес-старший, поднимая бокал вина, произнес неожиданный тост: "За будущего президента Украины - Кличко".

Противостояние Ломаченко - Лопес: последние новости

Василий Ломаченко не признает свое поражение в бою с Теофимо Лопесом. Недавно он высмеял победу американца в сети.

Лопес резко ответил Ломаченко по поводу возможного реванша, послав украинца "на три буквы".

Менеджер Ломаченко Эгис Климас объяснил, почему в контракт на бой украинца и американца не был внесен пункт о реванше.

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Автор: Антон Дударь