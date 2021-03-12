Украинец может встретиться в ринге с Девином Хэйни.

Билл Хэйни, отец и тренер Девина Хэйни (25-0, 15 КО), заявил, что следующим соперником американского боксера может стать украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 КО).

Об этом Билл Хэйни сказал в интервью AKHi TV, передает vringe.com.

"Весь мир увидит, что мы сделаем в ринге с Ломаченко, если он примет бой в мае. У меня была беседа с нашим промоутером Эдди Хирном. И я знаю, что мы предложим вскоре Ломаченко семизначный гонорар за то, чтобы он дрался с Хэйни на стриминге DAZN. Посмотрим, что он скажет в ответ", - сказал тренер.

Он также отметил, что Хэйни был близок к бою с Хорхе Линаресом, но все изменилось после того, как Ломаченко и американец пообщались в Twitter.

Читайте также"Устройте настоящую битву": американский промоутер предложил соперника для Ломаченко"Ломаченко впервые изъявил желание драться с Девином. Сразу же после этого я связался с Эдди. Он должен сделать все, чтобы этот бой состоялся следующим".

Также Хэйни-старший подчеркнул, что Ломаченко ответит за свои слова:

"Ломаченко - великий боец. И Девин давно мечтает с ним встретиться. Мы хотим драться, мы уверены в победе. Безусловно, Лома - наш приоритет. Ломаченко сказал, что готов драться в мае. Он назвал моего сына ссыкуном. И он ответит за свои слова. Хирн вскоре сделает официальное предложение промоутеру украинца Бобу Аруму. А с его менеджером Эгисом Климасом мы уже и так не раз общались".

Перспективы Василия Ломаченко: главное

17 октября 2020 года Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей, потеряв все свои пояса.

Украинец после боя извинился за свое поражение от Лопеса и отметил, что готов провести реванш. Потом он предложил Лопесу провести еще два поединка.

Теофимо Лопес сразу заявил, что ни о каком реванше не может быть речи, а позже и вовсе послал Ломаченко "на три буквы".

Также стало известно, что Ломаченко не планирует менять весовую категорию, он останется в легком весе.

Украинский диетолог Александр Фока спрогнозировал неутешительный конец карьеры Ломаченко.

Боб Арум ранее заявил, что Ломаченко может встретиться с японцем Масаеши Накатани, а также называл других возможных соперников Ломаченко.

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Автор: Антон Дударь