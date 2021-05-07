Феликсу Вердехо грозит смертная казнь, но отец жертвы хочет, чтобы он жил и "ежедневно мучился вспоминая ее".

Боксер из Пуэрто-Рико Феликс Вердехо, рискует быть казненным за убийство беременной девушки Кейшли Родригес, которая была его любовницей.

Как сообщает ESPN, 27-летнему бойцу грозит смертная казнь.

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По словам свидетелей, последний раз Родригес видели живой, когда она шла к дому Феликса с целью сообщить о своей беременности от него. Вдобавок, камеры наблюдения зафиксировали автомобиль спортсмена рядом с мостом, с которого было сброшено тело жертвы.

Семья Кейшли хочет справедливого приговора суда, но ее отец подчеркнул, что он против смертной казни.

"Это ничего не решит для меня. Что сделано, то сделано. Пусть он каждый день вспоминает, кем была моя дочь и мучается", - прокомментировал он для WAPA TV.

Феликс женат и воспитывает дочь. После первого заседания суда Вердехо отказали в освобождении под залог. Убийство Родригес спровоцировало акции протеста в Пуэрто-Рико.

Отметим, что Вердехо был боксером компании Top Rank. Последний его бой состоялся в декабре 2020 года против будущего оппонента Василия Ломаченко - Масайоши Накатани. Японец нокаутировал пуэрториканца. Более того, Вердехо летом 2012 года на Олимпиаде в Лондоне боксировал против Ломаченко и навязал достойную конкуренцию. Однако все равно уступил со счетом 14:9.

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Автор: Артем Будрин