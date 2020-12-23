Энтони Джошуа планирует победить Тайсона Фьюри, а затем вернуться за поясом WBO.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о намерениях провести бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Об этом Джошуа сказал в интервью iFL TV, передает vringe.com.

По словам британца, если ему придется отказаться от боя с Александром Усиком и титула WBO, чтобы встретиться в ринге с Фьюри, то он сделает это:

"Если Тайсон настроен всерьез, то я готов это сделать в 2021 году. 100% готов. Вопрос в том, как они отреагируют на ситуацию с титулом WBO. Мне бы не хотелось отказываться от того, что я завоевал в бою. И мне не хочется отказываться от пояса, так как звание абсолютного чемпиона мира - это моя конечная цель. Но если придется - так тому и быть. Я откажусь от пояса. Откажусь на время. А затем вернусь. И вновь им завладею".

"На этом этапе карьеры бой с Фьюри важнее звания абсолюта", - подчеркнул Джошуа.

Он заявил, что перед тем, как он вернется за титулом WBO, ему придется провести два боя с Фьюри: "Не секрет, что в сделке с Фьюри будет пункт об обязательном реванше. То есть мне придется побить его дважды кряду".

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Джошуа предложил болельщикам выбрать - драться ему с Усиком или же отказаться от пояса для боя с Фьюри. При этом он подчеркнул, что заинтересован в обоих поединках:

"Они оба опасные оппоненты. И это два прекрасных боя. И я не боюсь ни одного, ни другого. Уважаю, но не боюсь. В любом случае это будет очень тяжелый год".

Ситуация в супертяжелом весе: главное

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Автор: Антон Дударь