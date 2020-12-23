Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о намерениях провести бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Об этом Джошуа сказал в интервью iFL TV, передает vringe.com.
По словам британца, если ему придется отказаться от боя с Александром Усиком и титула WBO, чтобы встретиться в ринге с Фьюри, то он сделает это:
"Если Тайсон настроен всерьез, то я готов это сделать в 2021 году. 100% готов. Вопрос в том, как они отреагируют на ситуацию с титулом WBO. Мне бы не хотелось отказываться от того, что я завоевал в бою. И мне не хочется отказываться от пояса, так как звание абсолютного чемпиона мира - это моя конечная цель. Но если придется - так тому и быть. Я откажусь от пояса. Откажусь на время. А затем вернусь. И вновь им завладею".
"На этом этапе карьеры бой с Фьюри важнее звания абсолюта", - подчеркнул Джошуа.
Он заявил, что перед тем, как он вернется за титулом WBO, ему придется провести два боя с Фьюри: "Не секрет, что в сделке с Фьюри будет пункт об обязательном реванше. То есть мне придется побить его дважды кряду".
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Джошуа предложил болельщикам выбрать - драться ему с Усиком или же отказаться от пояса для боя с Фьюри. При этом он подчеркнул, что заинтересован в обоих поединках:
"Они оба опасные оппоненты. И это два прекрасных боя. И я не боюсь ни одного, ни другого. Уважаю, но не боюсь. В любом случае это будет очень тяжелый год".
Ситуация в супертяжелом весе: главное
- Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. В настоящий момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.
- Джошуа защитил титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря. Теперь ему необходимо провести обязательную защиту пояса WBO.
Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что в декабре он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Однако у Фьюри уже заявили, что третьего боя не будет.
В 2021 году Джошуа и Фьюри хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Их промоутеры настроены организовать этот поединок.
Однако Александр Усик заявлял, что британцы могут подраться, если оставят пояс WBO вакантным.
Если титул WBO будет вакантным, Усик может оспорить его с британцем Джо Джойсом, который уже бросал украинцу вызов.
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