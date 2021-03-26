32-летний украинец провоцирует приятеля Конора Макгрегора на бой.

Украинский боксер Денис Беринчик уже во второй раз набросился на ирландца русского происхождения Артема Лобова, который является экс-бойцом UFC и по совместительству спарринг-партнером и хорошим приятелем Конора Макгрегора.

Серебряный призер Олимпиады 2012 года обратился к "Русскому молоту" в Instagram.

"Лобов, тебе там что, дно сорвало? Ты где пропал? Или решил все-таки на массаже отлежаться?", - дерзко написал текст под фото Беринчик.

Денис Беринчик: последние новости

Украинец победил чилийца Хосе Санчеса уже в третьем раунде, и после поединка вызвал на кулачный бой Артема Лобова.

"Русский молот" ответил Беринчику и согласился на его предложение.

Сейчас статистика Беринчика удивительная: в его активе 15 побед в 15 поединках. 9 из них - досрочно.

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Автор: Будрин Артем