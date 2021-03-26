Денис Беринчик / фото УНИАН

Украинский боксер Денис Беринчик уже во второй раз набросился на ирландца русского происхождения Артема Лобова, который является экс-бойцом UFC и по совместительству спарринг-партнером и хорошим приятелем Конора Макгрегора.

Серебряный призер Олимпиады 2012 года обратился к "Русскому молоту" в Instagram.

"Лобов, тебе там что, дно сорвало? Ты где пропал? Или решил все-таки на массаже отлежаться?", - дерзко написал текст под фото Беринчик.

instagram.berinchyk

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Автор: Будрин Артем